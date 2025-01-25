Сотрудники ТЦК похитили и избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы

Сотрудники ТЦК избили сына писательницы Колтуновой, выгонявшей русских с Украины Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили и избили сына писательницы Виктории Колтуновой, которая ранее призывала выгнать русских с Украины.
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