В Санкт-Петербурге волонтеры спасают новорожденную нерпу

В окрестностях Санкт-Петербурга, в районе Соснового Бора, была найдена новорожденная нерпа. Малютку, весом около 7 кг, передали специалистам реабилитационного центра, где она получает необходимый уход и питание.
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