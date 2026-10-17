Президент США Дональд Трамп отказался вводить ряд ограничительных мер против России, предусмотренных законопроектом, разработанным при участии сенатора Линдси Грэма*.
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Всё делают к своей выгоде... Хотят вводят, хотят отменяют - хотят война, хотят мир. - Пуп земли!... Когда же Йелоустоун лопнет то?!