Карта: в каких странах больше всего академической свободы / © Visual Capitalist Эта карта, основанная на Индексе академической свободы V-Dem за 2025 год и данных Our World in Data, показывает, в каких государствах университеты и ученые наиболее защищены от государственного и институционального вмешательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии