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Карта: в каких странах больше всего академической свободы

Карта: в каких странах больше всего академической свободы

Карта: в каких странах больше всего академической свободы  / © Visual Capitalist Эта карта, основанная на Индексе академической свободы V-Dem за 2025 год и данных Our World in Data, показывает, в каких государствах университеты и ученые наиболее защищены от государственного и институционального вмешательства.

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