Медвежий угол

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Война пришла в Киев

Война пришла в Киев

Это было неизбежно. Когда я 8 лет назад писал хохлам, что война обязательно придет из Донбасса к ним в Киев - пидарасы ржали, прыгали-скакали, верещали о москаляках на гиляках, и спивали "Ще не вмэрла".

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