Офицеры из Саудовской Аравии начали стажировку в ВМС Индии

Курсанты Военно-морской академии имени короля Фахада Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии присоединились к Первой учебной эскадрилье ВМС Индии (1TS) в Южном военно-морском командовании в Кочи, 27 июня сообщает Arab News.
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