Избыточный вес связан с повышенным риском рака желудочно-кишечного тракта – JAMA Network Open

Врачи уже давно подчеркивают важность поддержания здорового веса для улучшения общего состояния здоровья, однако авторы нового исследования заявляют, что это также может снизить риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в будущем.
Врачи уже давно подчеркивают важность поддержания здорового веса для улучшения общего состояния здоровья, однако авторы нового исследования заявляют, что это также может снизить риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в будущем.
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