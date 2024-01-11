Как нам Россию сделать Великой?

Виктор Анисимов Первое что нужно сделать нам - это избавиться от преклонения перед Западом, идущем ещё от Петра I, который ни с того ни с сего посчитал Россию отсталой страной и поехал в Гейропу "учиться мудрости и набираться ума - разума", и "прорубил окно в Европу".