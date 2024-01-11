Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как нам Россию сделать Великой?

Как нам Россию сделать Великой?

Виктор Анисимов Первое что нужно сделать нам - это избавиться от преклонения перед Западом, идущем ещё от Петра I, который ни с того ни с сего посчитал Россию отсталой страной и поехал в Гейропу "учиться мудрости и набираться ума - разума", и "прорубил окно в Европу".

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Комментарии
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Регина Толстоброва
надо  чтобы у нас в стране был порядок, люди хорошо жили, в том числе и пенсионеры, тогда мы будем сильными.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Тогда это будет уже не наша родина.
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4 час.
ЛИ
Лариса Ивановп
Пока олигархат не вытащит всё из России,пока наша власть будет радоваться любой улыбке иностранца,верить всем,думать обо всех, кроме своего народа-ничего светлого нас не ждёт,да,и пока всё их добро будет находиться за границей.
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24 мин.

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