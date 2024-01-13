Почему пары, которые долго жили вместе до свадьбы, чаще разводятся

Сегодня никого не удивляет, если влюбленные решают «попробовать пожить вместе». Эта практика своеобразного тест-драйва так прочно вошла в нашу жизнь, что даже считается желательной – пожениться сразу же, не опробовав предварительно друг друга в быту, могут только безумцы! Некоторые советую даже пожить сначала вместе несколько лет, а уж потом, когда гормоны улягутся, принимать решение о браке.