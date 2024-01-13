ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему пары, которые долго жили вместе до свадьбы, чаще разводятся

Почему пары, которые долго жили вместе до свадьбы, чаще разводятся

Сегодня никого не удивляет, если влюбленные решают «попробовать пожить вместе». Эта практика своеобразного тест-драйва так прочно вошла в нашу жизнь, что даже считается желательной – пожениться сразу же, не опробовав предварительно друг друга в быту, могут только безумцы! Некоторые советую даже пожить сначала вместе несколько лет, а уж потом, когда гормоны улягутся, принимать решение о браке.

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Комментарии
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В
Воробей
Oх, как некоторые распаляются, по сути на голом месте. ((
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38 мин.
Майя Maja
Что, уже даоские практики в действии? Кончили...с обменом передачи энергий))))
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35 мин.
Майя Maja
Когда заняться нечем...знаешь чем кот занят.
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30 мин.

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