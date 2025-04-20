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Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

Царьград Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении военной поддержки Украины и возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

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Комментарии
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ТС
Тахир Сукуров
Балабол...
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20 час.
TK
Tatiana Kori
В США лва разных направления президентов. Предыдущий ненавистник не только России, это дерьмократы. Сейчас страны избрала другой путь и постарается откорректировать ошибки предыдущего президента. Только слово США не объясняет грязь и враждебность, всё зависит от того кто ведёт страну. Трамп он тне процесс остановки поставки Киеву оружия.
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14 час.
Надежда
В США, вроде как, разные партии демократов и республиканцев, но обе против России! И хоть одни, хоть другие будут у власти, политика в отношении русских не изменится. Трамп будет  только изображать желание договориться, но все останется на прежнем уровне...
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14 час.
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