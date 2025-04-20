Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

В США лва разных направления президентов. Предыдущий ненавистник не только России, это дерьмократы. Сейчас страны избрала другой путь и постарается откорректировать ошибки предыдущего президента. Только слово США не объясняет грязь и враждебность, всё зависит от того кто ведёт страну. Трамп он тне процесс остановки поставки Киеву оружия.

Надежда

В США, вроде как, разные партии демократов и республиканцев, но обе против России! И хоть одни, хоть другие будут у власти, политика в отношении русских не изменится. Трамп будет только изображать желание договориться, но все останется на прежнем уровне...