Александр Меншиков в Северной войне и при Полтаве

Мусикийский Г. С. Портрет А. Д. Меншикова, 1709 г., медь, эмаль В предыдущей статье было рассказано о версиях происхождения Александра Меншикова, его семье, знакомстве с Петром I, царской службе и начале Северной войны.
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