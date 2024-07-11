Столтенберг отрекся от роли НАТО как стороны конфликта из-за поставок Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс взял на себя координацию основной части военных поставок в Киев, но при этом указал, что это не приведет к вовлечению НАТО в конфликт на Украине.
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