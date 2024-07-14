Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Смерть подозрительных генералов. В России за два дня таинственно умерли свидетели дела Тимура Иванова

Смерть подозрительных генералов. В России за два дня таинственно умерли свидетели дела Тимура Иванова

(хвосты подчищают?)  В России скоропостижно скончались два человека, связанных с бывшим заместителем минобороны Тимуром Ивановым, которого весной этого года арестовали по делу о взятке.

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Комментарии
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Вик Норд
Ну тык...,классика,тебя посодют,а ты не воруй! Что делать,что делать? Сухари сушить!
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2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Нифигассе???
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1 час.
александр арзамасцев
ЭТИ СМЕРТИ ДЕЛО РУК ИВАНОВА К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ!!!!
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1 час.

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