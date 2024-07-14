Смерть подозрительных генералов. В России за два дня таинственно умерли свидетели дела Тимура Иванова

(хвосты подчищают?) В России скоропостижно скончались два человека, связанных с бывшим заместителем минобороны Тимуром Ивановым, которого весной этого года арестовали по делу о взятке.
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