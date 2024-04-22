В Самарской области посчитали психбольных

Минздрав рассказал, сколько человек состоит на учете в психиатрическом диспансере.Как стало известно из данных Минздрава, на конец 2023 года количество жителей Самарской области, состоящих на учете у психиатров, достигло отметки в 18 тысяч 505 человек, среди которых взрослых насчитывается 14 тысяч 150 человек.