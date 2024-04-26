Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Это что, сверхспециалисты едут? За каким нам ещё они нужны? Пусть вызывают своих черножопых и уматывают на свою райск...Российские погран...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Работайте, братья. Ну а идиотам - теплейшей встречи с сокамерниками, они научат как любить Россию. Идиоты сломали жиз...В Волгоградской о...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, таких 3.14здюков полно в стране.В Волгоградской о...

Формула уничтожения: новый пакет помощи Киеву – худшее, что может случиться с Украиной

Формула уничтожения: новый пакет помощи Киеву – худшее, что может случиться с Украиной

Разблокировка Конгрессом помощи союзнику Штатов в Восточной Европе воспринято с энтузиазмом. Но на самом деле это едва ли не самый опрометчивый шаг, который больше навредит, чем поможет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mlee
Совершенно очевидно, что отгрузка оружия начнётся немедленно, со складов, пополнение которых будет осуществляться немедленно, в предусмотренных количествах, за счёт выделенного бюджета. Разумеется, могут возникнуть проблемы оперативного обеспечения нац безопасности. Но это забота политиков. Под эти задачи и бабла можно подпечатать без особых проблем.
Ответить
11 час.
Vasily Golov
Новый пакет вооружения будет выделено США и Европой.Какая задача у России,СВО ? Пропустить к линии боев и уничтожать,но пострадает СВО и российские города и военные объекты.Это один вариант.Есть другой вариант.Уничтожить логистику по доставке нового пакета.Замедлить время поступления к линии боев.Третий вариант.Рельсовая война и уничтожение этого пакета по пути в линии боев.Одновременно разрушается система логистики.Каков выберет командование.Пока действовали по первому варианту.Логистика работала по графику. Если озвучил выделение,то это значит, пакет на линии боев. Так действую американцы и европейцы.Ракеты Атасм уже на Украине.Сейчас идет легализация.
Ответить
8 час.
VG
Vasily Golov
Сам бы использовал второй и третий вариант уничтожения.Ракеты и партизанщина управляемая.Не стихийная.Эшелоны  под откос и мосты в воздух.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх