Формула уничтожения: новый пакет помощи Киеву – худшее, что может случиться с Украиной

Совершенно очевидно, что отгрузка оружия начнётся немедленно, со складов, пополнение которых будет осуществляться немедленно, в предусмотренных количествах, за счёт выделенного бюджета. Разумеется, могут возникнуть проблемы оперативного обеспечения нац безопасности. Но это забота политиков. Под эти задачи и бабла можно подпечатать без особых проблем.

Vasily Golov

Новый пакет вооружения будет выделено США и Европой.Какая задача у России,СВО ? Пропустить к линии боев и уничтожать,но пострадает СВО и российские города и военные объекты.Это один вариант.Есть другой вариант.Уничтожить логистику по доставке нового пакета.Замедлить время поступления к линии боев.Третий вариант.Рельсовая война и уничтожение этого пакета по пути в линии боев.Одновременно разрушается система логистики.Каков выберет командование.Пока действовали по первому варианту.Логистика работала по графику. Если озвучил выделение,то это значит, пакет на линии боев. Так действую американцы и европейцы.Ракеты Атасм уже на Украине.Сейчас идет легализация.