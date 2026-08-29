Верхневолжье возвращается в большой баскетбол: БК «Тверь» вступает в Высшую лигу Чемпионата России

Тверь выходит на новый уровень: баскетбольный клуб «Тверь» вступает в Высшую лигу Чемпионата России. В Твери 29 августа проходит масштабный спортивный праздник — он приурочен к 10‑летнему юбилею баскетбольного клуба «Тверь» и презентации его нового состава.