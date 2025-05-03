Ринас Ахмадеев и Анастасия Красильникова выиграли на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона, Бякин – 2-й, Сущеня – 3-й

3 мая в Казани прошли забеги на дистанциях 3 и 10 км в рамках Казанского марафона. Результаты победителей и призеров: 10 км, мужчины Ринас Ахмадеев – 28:50 Ярослав Бякин – 29:29 Андрей Сущеня – 29:49 10 км, женщины Анастасия Красильникова – 32:29 Ульяна Андреева – 32:47 Альбина Гадельшина – 33:23 Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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