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Спички - не игрушка

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Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"

Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"

Коллаж NovorosInform Лишённый звания по решению суда Иван Попов стал "народным генералом". За его уголовным делом следила вся страна, а после вынесения приговора поддерживавшие полководца блогеры и журналисты вдруг затихли.

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