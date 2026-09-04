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Лицом в торт: Сальма Хайек отметила 60-летие с семьёй и друзьями в Италии

Лицом в торт: Сальма Хайек отметила 60-летие с семьёй и друзьями в Италии

2 сентября Сальме Хайек исполнилось 60 лет. Актриса отметила день рождения с дочерью Валентиной Пино, а также другими членами семьи и друзьями в Италии.

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