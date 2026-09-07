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Ключевая причина падения рейтинга Трампа — нерешенные экономические проблемы, заявила эксперт

Ключевая причина падения рейтинга Трампа — нерешенные экономические проблемы, заявила эксперт

Профессор кафедры политической теории МГИМО Юлия Богуславская в программе «Мнение» на News Front , что основной причиной падения рейтинга президента США Дональда Трампа является неспособность республиканцев решить проблему уровня жизни рядового американца.

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