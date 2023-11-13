«Ходить в храм и молиться»: патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским

Патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу. Он подчеркнул, что имеет в виду не только россиян, но и «украинцев и белорусов», назвал настоящее время «судьбоносным», сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной, а также призвал «искать веру» и молиться «о властях и воинстве».
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