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Царьград

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Лукашенко: Избрание Трампа предотвратило ядерный кризис

Лукашенко: Избрание Трампа предотвратило ядерный кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что избрание Дональда Трампа на пост президента США помогло избежать угрозы ядерного конфликта, которую, по его мнению, могла вызвать политика Джо Байдена.

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