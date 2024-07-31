США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией

Фото: kremlin.ru Текст: Антон Антонов США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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