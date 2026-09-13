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В Ростове спасли сфинкса, которого хозяин изрисовал тату и выгнал из дома

В Ростове спасли сфинкса, которого хозяин изрисовал тату и выгнал из дома

"112" В Ростове спасли кота, на теле которого хозяин набил десятки тату. Питомца породы сфинкс он жестоко использовал в качестве расходного материала: на коже животного оттачивал свои навыки тату-мастерства, а потом просто выкинул любимца на улицу.

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