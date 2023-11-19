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Белорусская армия получила РСЗО «Полонез-М»

Белорусская армия получила РСЗО «Полонез-М»

Ракетные войска вооруженных сил Республики Беларусь принимают на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 «Полонез-М».

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