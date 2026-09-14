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Мировое обозрение

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Все EUV-сканеры ASML расписаны до конца 2027 года — компания начала строительство нового завода

Все EUV-сканеры ASML расписаны до конца 2027 года — компания начала строительство нового завода

Мировой рынок литографического оборудования столкнулся с парадоксальной ситуацией: спрос настолько высок, что единственный производитель передовых сканеров физически не успевает его удовлетворять.

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