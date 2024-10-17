«Слава Богу, ты пришел!» На выборах мэра Челябинска объявился главный претендент

В конкурсную комиссию на выборах мэра Челябинска подал документы главный претендент. Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь список соискателей, по данным Челябинской городской Думы 12:45 четверга, выглядит так (по времени подачи документов): 1) Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.
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