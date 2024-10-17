РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Сколько говна! И все - жиды...Скандал с депутат...
  • Eduard
    Ктонто Зе должен? Может Украина комунто миллиарды дарила?Украина рухнет че...
  • Vova Гарин
    Это смех за убийство.Водителя автобуса...

«Слава Богу, ты пришел!» На выборах мэра Челябинска объявился главный претендент

«Слава Богу, ты пришел!» На выборах мэра Челябинска объявился главный претендент

В конкурсную комиссию на выборах мэра Челябинска подал документы главный претендент. Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь список соискателей, по данным Челябинской городской Думы 12:45 четверга, выглядит так (по времени подачи документов): 1) Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх