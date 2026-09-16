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Газета.ру

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Женщина пыталась вывезти из России детей, выдавая их за своих

Женщина пыталась вывезти из России детей, выдавая их за своих

Российские пограничники задержали женщину, которая пыталась забрать чужих детей. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на пресс-службу пограничного управления.

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