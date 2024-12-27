Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 27 декабря 2024 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
Линия фронта на Украине сегодня 27.12.2024 г.
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СК
Сергей Карабухин
«Мы русские, и поэтому мы победим» – Суворов «За русский народ!» — тост, произнесённый И. В. Сталиным на кремлёвском приёме 24 мая 1945 года. «Я в Бога верю, а Бог с нами», — Путин
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