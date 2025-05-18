Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ХАМАС заявило о готовности передать Израилю заложников в обмен на перемирие

ХАМАС заявило о готовности передать Израилю заложников в обмен на перемирие

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить от семи до девяти заложников, если израильские власти пойдут на прекращение огня сроком на 60 дней и выпустят из тюрем 300 палестинских заключенных.

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