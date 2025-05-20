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Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал сообщения о том, что власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Почему бюджет должен давать ей миллиард на ее школу? Хочет, пусть вкладывает свои. Она что, мало уже получила от государства?
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13 час.
Денис Волков
Она наверное не может себе представить, что в России есть люди которые не смотрят фигурное катание. Как я например. А есть такие которые не знают кто такая Загитова.
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12 час.
Лидия Курзаева
Какого высокого мнения Загитова  о себе. А что в Казани нет стадионов, где она может  организовать  мастер-класс по фигурному катанию?
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11 час.
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