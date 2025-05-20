Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

rМ ruslava Митькина Почему бюджет должен давать ей миллиард на ее школу? Хочет, пусть вкладывает свои. Она что, мало уже получила от государства?

Денис Волков Она наверное не может себе представить, что в России есть люди которые не смотрят фигурное катание. Как я например. А есть такие которые не знают кто такая Загитова.