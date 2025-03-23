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Мы из Советского Союза

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Быть Героем

Быть Героем

«Когда читаешь биографии людей, совершивших героические поступки, всегда хочется увидеть в их поведении, внешности, характере какие-то необычные черты, отличающие их от остальных.

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