Собянин сообщил, что 76% новых участников портала поставщиков представляют регионы

За семь месяцев 2026 года к порталу поставщиков присоединились 16,7 тысячи новых участников. Сергей Собянин отметил, что более 12,7 тысячи из них, или 76 процентов, представляют российские регионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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