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Район Коптево

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Собянин сообщил, что 76% новых участников портала поставщиков представляют регионы

За семь месяцев 2026 года к порталу поставщиков присоединились 16,7 тысячи новых участников. Сергей Собянин отметил, что более 12,7 тысячи из них, или 76 процентов, представляют российские регионы.

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