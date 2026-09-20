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«Золотой мяч» раздора: Дембеле обиделся на Мбаппе из-за неоднозначных слов о таланте, Ямаль уколол Кейна

«Золотой мяч» раздора: Дембеле обиделся на Мбаппе из-за неоднозначных слов о таланте, Ямаль уколол Кейна

До церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне осталось больше месяца, однако главные претенденты на награду успели обменяться колкостями.

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