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Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных, в том числе краснокнижных

Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных, в том числе краснокнижных

Руководитель городской организации "Сочинское географическое общество" Александр Зобнин рассказал, что представители организации спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштырь, им нашли безопасное место.

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