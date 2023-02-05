Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных, в том числе краснокнижных

Руководитель городской организации "Сочинское географическое общество" Александр Зобнин рассказал, что представители организации спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштырь, им нашли безопасное место.
Руководитель городской организации "Сочинское географическое общество" Александр Зобнин рассказал, что представители организации спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштырь, им нашли безопасное место.
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