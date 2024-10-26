ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Н М
    "...каждый день растут и выпадают, в сутки выпадают в среднем от 70 до 100 волос, что считается нормой здорового чело...Алопеция — виды, ...
  • Sema
    И зрение, и слух – это драгоценные дары от Бога. В Библии сказано: «Ухо слышащее и глаз видящий — и то и другое созда...Любопытный факт о...
  • Pattia Patria
    Вы удивитесь, но Римантадин до сих пор помогает.10 стыдных вопрос...

Печёнка-печёнка, сколько мне жить осталось? Что будет с печенью, если на месяц завязать с алкоголем

Печёнка-печёнка, сколько мне жить осталось? Что будет с печенью, если на месяц завязать с алкоголем

И как быстро ежедневные возлияния приведут к циррозу Проверять на себе безостановочное 30-дневное возлияние мы не рискнули, а вот проверить последствия «сухого» месяца всегда можно   Недавно мы выясняли, что будет, если каждый день пить пиво, а теперь решили перевернуть игру и узнать, что случится с организмом, если на 30 дней завязать с выпивкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх