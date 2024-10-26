Печёнка-печёнка, сколько мне жить осталось? Что будет с печенью, если на месяц завязать с алкоголем

И как быстро ежедневные возлияния приведут к циррозу Проверять на себе безостановочное 30-дневное возлияние мы не рискнули, а вот проверить последствия «сухого» месяца всегда можно Недавно мы выясняли, что будет, если каждый день пить пиво, а теперь решили перевернуть игру и узнать, что случится с организмом, если на 30 дней завязать с выпивкой.