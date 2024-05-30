Глава свердловской ГАИ отчитал блогершу, гонявшую без прав. Фото

Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов лично провел воспитательную беседу с блогершей Дарьей Гроссман, которая ездила по Екатеринбургу без прав, оправдывая себя возрастом и желанием погонять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии