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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Ахматом»

Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Ахматом»

ЦСКА сыграет с «Ахматом» в товарищеском матче. Товарищеские матчи Белек, Турция «Ахмат» – «Волга» – 11:00   ЦСКА – «Ахмат» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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