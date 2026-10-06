О тенденциях развития палубной авиации США в свете разработки новейшего F/A-XX Буквально на днях стало известно, что командование ВМС США отдает компании «Боинг» контракт стоимостью более 20 млрд.
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