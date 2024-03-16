В России объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму

Мурадов: Запад не признает референдум в Крыму из-за срыва планов по военной базе Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму.
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