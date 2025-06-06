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СК РФ: В Астраханской области в ДТП погибли трое полицейских

СК РФ: В Астраханской области в ДТП погибли трое полицейских

СК РФ: В Астраханской области в ДТП погибли трое полицейских ДТП. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области Вечером 6 июня на участке трассы Р-215 в Лиманском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с бензовозом.

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