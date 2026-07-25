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Жена Эмина выбрала розовый, а Алсу — золотой: наряды звезд на открытии ДРИМ ФЕСТ 2026

Жена Эмина выбрала розовый, а Алсу — золотой: наряды звезд на открытии ДРИМ ФЕСТ 2026

Масштабный музыкальный фестиваль стартовал в Баку. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова Предоставлено организаторами мероприятияВ городе-курорте Sea Breeze, на берегу Каспийского моря, стартовал музыкальный фестиваль ДРИМ ФЕСТ с участием мировых звезд.

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