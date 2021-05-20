На Украине озвучили слабые места России, на которые в Европе почему-то закрывают глаза

Медвежий уголПолитикаНа Украине озвучили слабые места России, на которые в Европе почему-то закрывают глаза Пятью-пять Вот бы вся Европа была такая же, как Литва! Об этом мечтает журналист украинского «Обозревателя» Виктор Каспрук.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikСССР навалял всей Европе без компьютеров а со своими "старыми" Россия наваляет и Европе и её заокеанскому Хозяину. Так что давайте жить дружно, если хотите Жить.oleg_velesА слабое место хохлов - отсутствие головного мозга... Как много высоко технологичного оборудования производит Европа? Да ни сколько, все производство давно в Китае и ЛУЧШИЕ технопродукты принадлежат именно Китаю, так что всегда есть где купить гораздо лучшее оборудование чем в европах (где кстати во многих учреждениях работают на компах под DOS 6.22 и соответствующем железе). И да, "младоевропейцы" скорее всего так же не в курсе, что уровень доходов от экспорта всех минеральных ресурсов составляет за 2020 год 43% от всего экспорта? Да чего это я... Дебилам доказывать - себя не уважать...Комментировать
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