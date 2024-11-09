Столяров как огня боится Ксении Собчак

Алексей признался, что боялся давать интервью журналистке и ведущей Ксении Собчак. Алексей Столяров активно ведет свой блог, снимает видеоролики и участвует в различных шоу, но к приглашениям на интервью относится критично.
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