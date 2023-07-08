Портал госуслуг расширяет возможности

Продолжается планомерная работа по цифровизации государственных услуг. На этой неделе для заказа в электронном виде стали доступны услуги Министерства цифрового развития, связанные с выдачей разрешения на эксплуатацию радиоизлучающего средства.
Продолжается планомерная работа по цифровизации государственных услуг. На этой неделе для заказа в электронном виде стали доступны услуги Министерства цифрового развития, связанные с выдачей разрешения на эксплуатацию радиоизлучающего средства.
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