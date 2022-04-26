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Дмитрий Чистяков: Честно говоря, после гола «Краснодара» нервяк был

Дмитрий Чистяков: Честно говоря, после гола «Краснодара» нервяк был

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в игре 26-го тура РПЛ.

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