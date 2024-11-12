В Тамбовской области в ДТП с двумя иномарками пострадал пятилетний ребёнок

В Тамбовской области в ДТП пострадали два человека, в том числе малолетний ребенок. Авария случилась ночью 11 ноября на 3 километре автодороги Р-22 "Каспий" - Новоспасское на территории Первомайского округа.
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