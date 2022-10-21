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В Вологде сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли шестилетнего мальчика, оказавшегося в опасности

В Вологде сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли шестилетнего мальчика, оказавшегося в опасности

«Сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде старший лейтенант полиции Денис Павлов и старший сержант полиции Антон Губин спасли шестилетнего мальчика от грозившей ему опасности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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