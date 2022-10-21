В Вологде сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли шестилетнего мальчика, оказавшегося в опасности

«Сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде старший лейтенант полиции Денис Павлов и старший сержант полиции Антон Губин спасли шестилетнего мальчика от грозившей ему опасности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Популярные статьи
- "Дотянутся до всех": для тех, кто проживает в квартирах, вводят новый штраф в 3 000 рублей
- ВКС России нанесли авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в Сирийской Арабской Республике
- Наши соотечественники, которые в Германии собирают митинги против политики НАТО, приехали на Донбасс поддержать бойцов и мирных жителей
Свежие комментарии