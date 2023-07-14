«полупирожки» * * * того кто из народа вышел,— в народ обратно не загнать. ** Что правосудие не может, то медицине по плечу *** Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать *** Я юбилейную зарубку недавно сделал на граблях *** Хирурга сразу я припомнил – он у меня купил диплом ** – Хотите, я скажу вам правду? – Спасибо, у меня своя * ** Я посмотрел на вас и понял, что у России три беды * ** – А ничего, что я без стука? – нас спросит сердце как-то раз * *** В роскошных залах Эрмитажа мат восхищенья не стихал.