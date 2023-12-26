Как открыть бутылку вина без штопора? 7 нестандартных способов

Открыть вино с помощью штопора может каждый. Но что делать, если бутылка есть, а открыть её нечем? Предлагаем ряд простых способов, ну а повод на праздниках всегда найдётся! Все лайфхаки проверены! Возможно, вам приходилось сталкиваться с проблемой, когда под рукой не оказывалось штопора, чтобы открыть бутылку вина.
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