Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как открыть бутылку вина без штопора? 7 нестандартных способов

Как открыть бутылку вина без штопора? 7 нестандартных способов

Открыть вино с помощью штопора может каждый. Но что делать, если бутылка есть, а открыть её нечем? Предлагаем ряд простых способов, ну а повод на праздниках всегда найдётся! Все лайфхаки проверены! Возможно, вам приходилось сталкиваться с проблемой, когда под рукой не оказывалось штопора, чтобы открыть бутылку вина.

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Комментарии
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Владимир Швайбович
В студенческие годы выбивал такую пробку несколькими ударами сжатого кулака.
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1 час.

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